وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل الدورة الـ 55 لمعرض الكتاب

كتبت -داليا الظنينى:

كشفت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، تقاصيل افتتاح الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، منوهة إلى أنه الدورات المميزة نظرا لاحتفالها بعالم الأثار الكبير سليم حسن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر على قناة إم بى سى مصر، اليوم، أن معرض القاهرة الدولى للكتاب هو ثانى معرض من حيث الأهمية الدولية بعد معرض فرانكفورت.

وأوضحت أن هناك ممثلين من ٧٠دولة يشاركون فى الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بزيادة ١٦دولة.

وأكدت أن معرض القاهرة الدولى للكتاب سيحتفى فى الدورة الحالية بالأديب النرويجي (يون فوسه ) الحاصل على جائزة نوبل، مبينة أن المسرح النرويجي من المسارح المهمة جدا ووجودها كضيف شرف لمعرض الكتاب هذا العام إضافة جديدة.

واختتمت أن التخفيضات كثيرة ومتنوعة وتصل لـ ٧٠ هذا العام بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مؤكدا أن هناك إصدارات ب ٣جنيهات و ٥جنيهات ومجموعة كتب أسعارها ٢٠جنيها لتشجيع الشباب على القراءه.

جدير بالذكر أن افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء الأربعاء، الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب.

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