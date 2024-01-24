سميحة أيوب: الرئيس السيسي وفر لنا الأمر والأمان.. والشعب كله بيحبه

كتبت -داليا الظنينى:

علقت الفنانه سميحة أيوب على لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء الاحتفال بعيد الشرطة، قائلة كان نفسى أشوفه وأقوله إحنا بنحبك وشعبك بيحبك.

وأضافت أيوب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة أم بى سى مصر، الأربعاء، أن الرئيس السيسى إنسان بمعنى الكلمة، متسائلة :هو الرئيس بينام أمته بعد كل هذا المجهود؟

وتابعت:"أن الرئيس السيسى وفر لنا الأمن والأمان ويكفى أنه محدش اتشرد فى البلد.

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