خالد أبو بكر مدافعًا عن محمد صلاح: "ما جاش زيه في مصر من 50 سنة"

كتب - داليا الظنيني:

دافع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مشددًا على أن مصر صعدت للدور الـ 16 وكنا أمام 60 ثانية فارقة خلال المباراة الأخيرة أمام منتخب الرأس الأخضر، ما بين الاستمرار في البطولة أو الخروج مبكرًا.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "أون":"محمد صلاح تتعرض للشتائم في الكام يوم اللي فاتوا قد اللي اتشتموا من يوم ما لعب كورة، رغم أنه قدم ما لم يقدمه مصري على مدار 50 سنة مضت"، معقبًا:"ياعيني عليك يابني، ليه المصريين كدا؟.. وليه مفيش رحمة؟..وليه بتنسوا كل اللي فات".

وأشار أبو بكر، إلى أن هناك دعاوى سلبية طالت نجم ليفربول، رغم أن صلاح قدم كل ما لديه من مستوى وأداء، ولكن تم اتهامه بالتخاذل، معقبًا:" تم اتهام صلاح بالتخاذل في حق منتخب بلده، وهذا اتهام صعب، ليه المصريين بهذا العنف وهذه القسوة.. فكروا بهدوء ولا تتعرضوا لصلاح بالموت معنويًا".

وواصل:"أي فريق يغضب حينما يتغلب.. ولكن أرجوكم نفتح صفحة جديدة في دور الـ 16.. محد صلاح محصلش في تاريخ مصر في 50 سنة في أي مجال".