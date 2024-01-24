خالد أبو بكر: يجب العمل على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن الحكومة يجب أن تعمل على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية لحين إيجاد الحل الذي تحدثت عنه، معربًا عن أمله في أن توفق الحكومة في حل حقيقي لأزمة الدولار.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،مساء الأربعاء: الغلبان ده هيتطحن في الأرض.. لما ننتقد بعد كدة الحكومة ما تزعلش ده الوصف اللي قاله رئيس الجمهورية مش الإعلام".

وأوضح خالد أبو بكر أن هناك شيء ما سيحدث، ونتمنى التوفيق إلى ان يحدث هذا الشيء ويراعي الأثر الموجود في الشارع المصري

وواصل:"شهر عن شهر الأزمة بتتفاقم إلى أن ربنا ينجح الحكومة الحالية لازم نراعي الأثر الاقتصادي القاسي الذي وقع على طوائف الشعب المصري المختلفة".

وتابع:" من هنا لحد ١ أبريل لازم أعرفك تداعيات أزمة الدولار فيه راجل كان واخد قرض بالدولار وهيتحبس، واللي بيحصل حصل واللي شال على دماغه هو المواطن المصري، وهاطلع أقول للحكومة معاناة الناس الراجل البسيط كان بياكل كيلو لحمة في الأسبوع مابقاش ياكله".

وأشاد أبو بكر، بطريقة تمويل مشروع الضبعة النووية، مشددًا على أن فكرة عمل وتمويل مشروع الضبعة عبقرية، حيث أن أول قسط سيتم سداده في 2029، ومدة السداد لـ 22 سنة بفائدة 3% فقط، مضيفًا:"خدنا القرض ده عشان إنتاج الطاقة.. دا مشروع محترم ومدروس جيد جدًا".

وأضاف:"انتقاد المشروع ده اسمه جهل ولازم ندي كل واحد حقه الكيفية اللي مصر مولت بها مفاعلات الضبعة عبقرية.. واللي انتقدوا المشروع أدعوهم للقراءة".

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