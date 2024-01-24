السيسي: نتائج الأربع شهور الماضية أنهكت الجميع

كتب- محمد أبو بكر:

قال الإعلامي مصطفي بكري، موجهًا حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي، الحقيقة مصر في تاريخها المعاصر والقديم لم تواجه تحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كما تواجه الآن، وآخر مشكلة هي مشكلة أرض الصومال، وسيادتك تحدثت عنها بشكل واضح لأنها تمس أمن مصر القومي وأمن دولة عربية عضو بالجامعة العربية.

وأضاف "بكري"، خلال لقاء الرئيس السيسي عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، أنه في نفس الوقت ما زالت الأزمة السودانية تراوح مكانها والصراع مستمر، والليبيين رغم ان سيادتك وجهت أكثر من اتجاه ما زالت حتى الآن الفرقة موجودة، وحضرتك اتكلمت في القمة العربية الإسلامية وحذرت من توسعة الحرب؛ لأن ذلك سيغير المعادلة نهائيًا بالمنطقة، أين نحن الآن؟.

وأجاب الرئيس السيسي، قائلًا:" توسيع الحرب احنا بنبذل جهد كبير جدًا لأن بطبيعة الحال مش من مصلحة المنطقة بتاعتنا أبدًا تدخل اقتتال في أي حتة، سواء ليبيا أو السودان أو أي حتة تانية، وشوفتوا نتائجها بتكون عاملة ازاي علينا كلنا، فاحنا بطبيعة الحال حريصين على أن نكون عامل يعمل دائمًا على إطفاء الحرائق وليس إشعالها، وتوسيع الحرب نسعى دائمًا ألا يتم".

وأوضح السيسي، أن النتائج الخاصة بالأربع شهور أنهكت الجميع، وقاسية على الجميع، ونرسل رسائل للجميع مضمونها عدم خروج الأمور عن السيطرة أكثر من ذلك، في السودان نبذل جهدنا وفي ليبيا نبذل جهدنا، وفي الصومال احنا قولنا ايه؟.. هفكركم باللي أنا قولته، ياجماعة احنا مع أي عمل دبلوماسي واتفاق بين إثيوبيا والدول الجوار، اللي هما الصومال وإريتريا وجيبوتي وكينيا، كل الدول دي ليها موانع سواء على المحيط أو البحر الأحمر، وبتصدر وبتستورد، فادخلوا في اتفاقات من دي، والسنين اللي فاتت دي شغالين ازاي، ما هما شغالين كدا".