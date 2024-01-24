السيسي: فيه دول فيها مشكلة كهرباء بقالها 30 و 40 سنة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قدرة الدولة المصرية في حل مشكلة الكهرباء التي عانت منها لعدة سنوات.

وقال "السيسي"، خلال لقائه عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ما أريد قوله، يا ترى كانت الأولويات التي تحركنا بها ونتائجها التي نحن فيها، كانت ممكن تتأجل ويكون التحرك حاجة تانية أو نفضل على حالنا.

وأكمل الرئيس السيسي، أنا كان تقديري والدكتور شاكر لما جه بقولوا الكهرباء لازم تتحل 2015/2016 قولتلوا السنة الجاية يعني، وفيه دول قعدت مشكلة الكهرباء فيها لغاية دلوقتي بقالها 30 و 40 سنة، لأنهم مشيوا بمسار تاني وأولويات أخرى.

وتابع:"سنتحرك وسيكون هناك مشاكل نتحملها، متسائلًا: هل كان من الممكن أن يتحمل الرأي العام دا قبل كدا؟، ومتابعًا، أن ذلك يُعني تطور كبير جدًا في صلابة الإنسان المصري، قائلًا: "مبقاش بالشكل اللي كان من 20 أو 30 سنة قبل كدا".