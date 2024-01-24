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مدير مكتبة الإسكندرية: المصريون يقفون خلف القيادة السياسية لتخطي الأزمة

07:42 م الأربعاء 24 يناير 2024

مكتبة الإسكندرية

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كتبت :داليا الظنينى:

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن قياس دور الشعوب يكون من خلال قدرتها على تجاوز الأزمات وتخطي المشكلات، وعليه تحمل التحديات.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الجميع يلمس غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار، لكن الشعب المصري وارث الحضارة العريقة، يدرك تمام الإدراك أنه لا بد من تخطي هذه الأزمة من خلال الاصطفاف خلف القيادة السياسية.

وأوضح أن المواطنين يدركون أن هناك أزمة يمكن تحملها، خاصة عندما يشعر المواطن أن هناك مؤامرات تحاك ضد الشعب المصري، مبينا أن هناك وعي كبير بهذه المؤامرات، ووعي أيضا بضرورة تخطي الأزمة.

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مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

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