السكة الحديد: تأخير ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة

أسبوع الصقيع.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

قال بيان صادر عن هيئة السكة الحديد، إنه انطلاقا من حرصها على راحة جمهور الركاب وتلبية لرغباتهم؛ قررت الهيئة تعديل ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة ووقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون وبيانهم كالآتي:

- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 25 / 1 / 2024 يتم تأخير ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة 25 دقيقة ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة 12:50 ظهراً ويترتب عليه تعديل مواعيد القطارات أرقام ( 545 – 121 – 551 ) تحيا مصر القاهرة / طنطا طبقاً للجداول المرفقة.

- اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29 / 1 / 2024 تقرر وقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون طبقاً للجدول المرفق.