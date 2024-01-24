السكة الحديد: تأخير ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة
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قال بيان صادر عن هيئة السكة الحديد، إنه انطلاقا من حرصها على راحة جمهور الركاب وتلبية لرغباتهم؛ قررت الهيئة تعديل ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة ووقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون وبيانهم كالآتي:
- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 25 / 1 / 2024 يتم تأخير ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة 25 دقيقة ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة 12:50 ظهراً ويترتب عليه تعديل مواعيد القطارات أرقام ( 545 – 121 – 551 ) تحيا مصر القاهرة / طنطا طبقاً للجداول المرفقة.
- اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29 / 1 / 2024 تقرر وقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون طبقاً للجدول المرفق.
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