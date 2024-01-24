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بحضور عبدالعال وعمر هاشم والأزهري.. تشييع جنازة ابنة نقيب الأشراف

04:29 م الأربعاء 24 يناير 2024
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    تشييع جنازة ابنة نقيب الأشراف (8)
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- هاني رجب:

أمّ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المصلين في جنازة ابنة السيد/ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، عقب صلاة العصر، بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

وبعد انتهاء صلاة الجنازة، ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، كلمة رثاء للفقيدة دعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهله وذويها الصبر والسلوان.

وتلقى نقيب الأشراف، العزاء في وفاة كريمته بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، من كلا من الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، الفريق عبدالمنعم التراس القائد الأسبق لقوات الدفاع الجوي، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد ابوهاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة الأوقاف، نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ورجل الأعمال هاني عزيز، والدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، وجميع غفير من البرلمانيين والسياسيين والإعلامين.

وشيعت الجنازة إلى مثواها الأخير بمقابر أسرة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بطريق صلاح سالم.

تشييع جنازة ابنة نقيب الأشراف عمر هاشم علي جمعة مسجد الرحمن الرحيم

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