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BBC

تجربة طوارئ لإخلاء جزئي بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية

04:00 م الأربعاء 24 يناير 2024
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    تجربة طوارئ لإخلاء جزئي بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية (1)
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    تجربة طوارئ لإخلاء جزئي بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية (2)
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    تجربة طوارئ لإخلاء جزئي بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية (3)
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كتب- محمد عبيد:

أجرى قطاع الأمن بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تجربة إخلاء جزئي لمبني الشركة وذلك في إطار المتابعة الدائمة لحالة المباني والمنشآت والاهتمام بإجراءات الحماية المدنية للمحافظة على الأرواح في حالات الطوارئ .
وبحسب بيان، تأتي هذه التجربة في إطار الخطة الأمنية المتكاملة التي من المقرر تطبيقها بمقر الشركة القابضة وجميع الشركات التابعة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى خطط الطوارئ الموسعة والتي تتم على مستوى المطارات المصرية للاستعداد لأي طارئ يمكن أن يؤثر على سير العمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وسيتم خلال الفترة القادمة إجراء تجربة طوارئ جزئية وأخرى كاملة لاستكمال الإخلاء.

القابضة للمطارات إخلاء جزئي الحماية المدنية حالات الطوارئ

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