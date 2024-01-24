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BBC

السيسي : رجال الشرطة قدموا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كبرياء مصر

03:10 م الأربعاء 24 يناير 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن رجال الشرطة المصرية البواسل قدموا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني ، إدراكا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية.

وقال الرئيس السيسي ، في كلمته خلال احتفال عيد الشرطة الـ 72: "إن ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري تواجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة وتواجه مصر فيه واقعا إقليميا خطيرا يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة".

وأضاف السيسي : "لقد كان موقفنا في التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في قطاع غزة واضحا منذ البداية وقائما على شعور عميق بالمسئولية التاريخية والإنسانية لمصر بالوقوف دائما بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني، وهو دور ستواصل مصر القيام به بنبل وشرف وتجرد، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".

ووجه الرئيس خطابه لشعب مصر الأبي قائلا: "إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا في مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساسا متينا يعيننا بإذن الله على عبور التحديات الراهنة".

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