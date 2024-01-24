صقيع وأمطار.. الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة والصغرى تصل لـ6 درجات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في التراجع على جميع الأنحاء نتيجة الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، والتي تكون منخفضة في قيم درجات حرارتها،

وأضافت غانم: يوجد أيضًا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والتي تسجل 19 درجة على القاهرة، والسواحل الشمالية 18 درجة، موضحة أن الأجواء خلال فترة النهار تكون مائلة للبرودة على أغلب المحافظات الشمالية، حتى القاهرة وشمال الصعيد.

وتابعت: "تنخفض الحرارة أكثر خلال فترات الليل، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تسجل 10 إلى 12 درجة على المحافظات الشمالية والقاهرة، و6 إلى 7 درجات فى بعض الأماكن من محافظات الصعيد، وبالتالي الأجواء شديدة البرودة، تصل لحد الصقيع فى بعض المزروعات فى وسط سيناء والوادي الجديد.

وأشارت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار والتي تستمر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، ومن المتوقع استمرارها طوال اليوم.