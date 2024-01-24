كانت أمنيتي أشوفك.. تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع سميحة أيوب

كتب- مصراوي:

دار حديث ودي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، على هامش احتفال وزارة الداخلية بالعيد الـ72 لها.

وبادر الرئيس السيسي بتحية الفنانة القديرة لترد: كان عندي أمنية أشوف سيادتك أمنية وجها لوجه.

وقال الرئيس السيسي: وأنا عندي أمنية أسلم عليكي، بس قلت أرحب الأول.

ونزلت سميحة أيوب من على المسرح لمصافحة الرئيس، قائلة: شكرا يا ريس، يا عزيز مصر، كلنا بنحبك، شعبك بيحبك يا ريس، وشكرا على الأمن والأمان اللي عايشين فيه، الشعب كله حاسس بالإنجازات، حاسس بكل حاجة.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، قبل أن يتم عزف سلام الشهيد.

وسيمنح الرئيس السيسي - خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، أسماء مجموعة من شهداء الشرطة، وسام الجمهورية، تعبيرا عن التقدير لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن وتكريما لأسرهم، بالإضافة الى منح أنواط الامتياز لعدد من ضباط الشرطة، لتميز أدائهم وتفانيهم في العمل.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعدد من كبار رجال الدولة.