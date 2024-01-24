قرار من مجلس جامعة القاهرة لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بـ6 أكتوبر

كتب- عمر كامل:

شهد مجلس جامعة القاهرة، أمس، مناقشة التطورات الأخيرة لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، والموقف المالي للمشروع، ومخرجات الاجتماعات المختلفة الأخيرة التي تم انعقادها بحضور رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة لتذليل العقبات والإسراع بتوصيل الصرف الصحي والكهرباء من خلال إجراء المقابلات مع المسؤلين الخارجين عن توصيل المرافق، وإرسال الخطابات الرسمية لتلك الجهات.

وأكد مجلس جامعة القاهرة، أن مشروع الإسكان هو إنجاز كبير لجامعة القاهرة بالنسبة لحجمه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية وإغلاقات جائحة كورونا؛ فهو مدينة سكنية ضخمة تضم 425 عمارة بإجمالي 5 آلاف شقة سكنية ويتولى تنفيذها شركة وادي النيل، وتم التأكيد على أن الاستشاري العام يقوم الآن باستلام المراحل المنتهية.

وأضاف أن شركة الكهرباء تراجع أعمال الشبكات تمهيدًا لبث الكهرباء بالمشروع. وتم التشديد على أنه تم الانتهاء من عمليات البناء وأن المشروع لا يزال تحت التشطيبات في مرحلته الاخيرة وأن بدء السكن به خلال شهور قليلة وسوف تعلن لجنة الإسكان قريباً بعد دراسة كاملة وتفصيلية عن شهر السكن في العام الحالي.