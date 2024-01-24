اللواء مدحت قريطم يكشف تفاصيل حادث مقطورة المريوطية

كتبت- داليا الظنيني:

علق اللواء مدحت قريطم الخبير المروري، على حادث مقطورة المريوطية المروع، قائلا: "المقطورة قادمة من أسوان لمسطرد، وكانت محملة ببودرة سيراميك، وطلعت على الطريق في موعدها القانوني في الوقت القانوني من 12-6 صباحا.

وأكد قريطم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة، عبر فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن السيارة تعرضت لعطل قام السائق بإصلاحه بمفرده، ثم صعد الطريق في وقت الذروة، ويبدو أن العطل عاد ولم يستطع التحكم في الفرامل فاصطدم بعدد من السيارات سقطت منهم ثمانية عربات من أعلى الكوبري.

وطالب قريطم، مجلس النواب بتغليظ العقوبات في مثل هذه الحوادث، مؤكدا أن القانون بمواده ضعيف في مجابهة هذه الحوادث.

وتابع قريطم: إنني أناشد مجلس النواب، بهذا المطلب كون هذا الحادث مؤثر على حياة الناس ولولا رعاية الله لسمعنا أرقام كبيرة عن المصابين.

وطالب قريطم بضرورة إعادة النظر في كافة القوانين الخاصة بالتأمين على المركبات، قائلا: لازم نعيد النظر في تأمين السيارات، ده موجود في دول كتيرة، ولما تحصل حادثة بمثل هذا الشكل، لازم شركات التأمين تكون ملتزمة بتعويض الضحايا عن الخسائر.

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