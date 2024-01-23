متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي أعاد إحياء المشروع النووي المصري

كتبت -داليا الظنينى :

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري سيعود على البلد بعوائد اقتصادية ضخمة، موضحا أنه يوفر الآلاف من فرص العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء أن معظم العاملين بالمشروع النووي في الضبعة من المصريين، مبينا أن المشروع النووي المصري بداية لتوطين التكنولوجيا النووية، وهو جزء من مشروع أكبر وهو التنمية الشاملة.

وأوضح: أن الرئيس السيسي فى 2015 اتخذ قرارًا بإعادة إحياء المشروع النووي المصري، بالتعاون مع الأصدقاء في روسيا.

وشدد "فهمي" على أن الدولة المصرية لديها رؤية بعيدة المدى من أجل مستقبل أفضل، حيث بات لدى الدولة حاليا بنية تحتية على أعلى مستوى، مضيفًا: "الدولة المصرية تقوم حاليا على مواكبة التطور الذي يحدث فى العالم، إلى جانب سعيها لتحقيق فائض وإكتفاء من الغذاء".

وأكد : أن مصر لديها مكانة قوية فى العالم ولم تتوقف يوم واحد عن العمل في مشروع محطة الضبعة النووية وواصلت التقدم والبناء رغم كل التحديات.

