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BBC

متحدث الرئاسة: توجيهات من الرئيس بالتخفيف عن المواطنين في أسرع وقت

09:35 م الثلاثاء 23 يناير 2024

المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

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كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر ستتجاوز كل الأزمات الاقتصادية بالإرادة والعزيمة المصرية.

وأضاف "فهمي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية عازمة على استكمال المسار التنموي بمختلف المجالات، لافتا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء على المواطن في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الدولة المصرية، تخطط للمستقبل والقضاء على العوائق والمشكلات، موضحا أن مصر بها الآن بنية تحتية جاذبة للاستثمار من كل دول العالم، وهناك الكثير من الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي.

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المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية توجيهات من الرئيس بالتخفيف عن المواطنين ر

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