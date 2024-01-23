"دفاع النواب" توافق على تعديل قانون القضاء العسكري بشأن استئناف أحكام المحكمة العسكرية للجنايات

كتب- سامح سيد:

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري؛ لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات؛ حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكرَ إلى مجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة لكل المتقاضين وتمتعهم بجميع ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وأشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون لما يحققه من ضمانات أكثر للمتهم الصادر ضده أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، فضلاً عن كونه التزامًا دستوريًّا وفقاً للمادة (٢٤٠) من الدستور التي ألزمت الدولة بتوفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.