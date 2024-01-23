يزيد الإنتاجية والدخل.. تفاصيل متابعة وزير الزراعة المشروعَ القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات

كتب- أحمد السعداوي:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة التكليفات الخاصة بالمشروع القومي للتحول إلى زراعة قصب السكر بنظام الشتلات.

وأكد وزير الزراعة الاهتمام الذي توليه الدولة والقيادة السياسية لهذا المشروع؛ نظرًا للفوائد التي تعود على المزارع نظير هذا التحول، والتي تأتي على رأسها زيادة الإنتاجية؛ بما يسهم في زيادة دخله، وزيادة إنتاج مصر من السكر، باعتباره سلعة استراتيجية مهمة.

وأشار القصير إلى ضرورة وضع آلية محددة لنظم الإدارة، بمحطة إنتاج شتلات القصب بكوم أمبو، بأسلوب علمي وتكنولوجي حديث؛ بحيث تشمل الآلية ما يتعلق بالحوكمة، وأسلوب التسويق، والتوعية، وعمليات الرقابة والتشغيل.

وأكد وزير الزراعة جودة التقاوي والأصناف المنتخبة، وأن تكون تقاوي معتمدة، ذات نسبة إنبات عالية، وقوية في المجموع الخضري لها؛ لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وشدد القصير على أهمية التوسع في التوعية ونشر الوعي بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، والفوائد التي تعود على الفلاحين، من خلال الفرق البحثية والمدارس الحقلية والحقول الإرشادية والقوافل الزراعية، فضلًا عن التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، وتقديم سبل الدعم الفني لهم.

حضر الاجتماع كل القيادات المعنية بالوزارة ومركز البحوث الزراعية.