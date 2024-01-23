معرض الكتاب 2024.. أهم النصائح لقضاء يوم ممتع وشراء كتب رخيصة

كتب- محمد شاكر:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم 24 يناير الجاري، الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وفيما يلي أبرز النصائح لجمهور المعرض، حتى يستمتع بزيارة ناجحة للمعرض..

- احجز أون لاين بدلا من التكدس على البوابات انتظارا للحصول على تذكرة دخول.

- تابع الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها هيئة الكتاب على مدار اليوم وتستضيف خلالها كبار الكتاب والمبدعين، ولا تكتفي بالبحث عن الكتب فقط.

- ارتد الكمامة واتخذ احتياطاتك من التكدس خاصة في فصل الشتاء وسط انتشار بعض الأمراض الفيروسية الموسمية

- لا تغتر بالكتب الأكثر مبيعا أو طوابير حفلات التوقيع وعليك بتحديد اهتماماتك المعرفية وتنويع حصيلتك الثقافية.

- تفقد سور الأزبكية ستجد عددا كبيرا من الكتب الهامة والمراجع الأجنبية بأسعار رمزية.

- انتظر إلى آخر أيام معرض الكتاب حيث عروض التخفيضات التي تقيمها دور النشر للكتب بدلا من إعادة شحنها واستعادتها وأغلبها عروض تفوق 50% من الأسعار الرسمية.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.