مصر للطيران تسير 6 رحلات الي الطائف وتبوك بالسعودية

كتب- محمد عبيد:

قررت مصر للطيران تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية إعتبارًا من 26 يناير الجاري لمدينة تبوك، و 27 يناير الجاري لمدينة الطائف، وذلك في إطار خطة الشركة الوطنية في توسعة شبكة خطوطها الدولية، وتأتي إضافة النقاط الجديدة لإتاحة أفضل إختيارات السفر أمام الراغبين في البلدين.

وأنهت الشركة كافة الاستعدادات لإضافة الرحلات المباشرة لمدينة تبوك إلي شبكة خطوطها الجوية بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام (الإثنين والأربعاء والجمعة) على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B737-800 ، حيث تقلع طائرة الشركة من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS811 الساعة 23:35 علي أن تصل إلي مطار تبوك الساعة 02:15 بتوقيت السعودية.

وتسير الشركة 3 رحلات أسبوعية لمدينة الطائف أيام (السبت والأحد والأربعاء) على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B737-800 ، حيث تقلع طائرة الشركة من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS815 الساعة 00:25 وتصل إلي مطار الطائف الساعة 03:45 بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 135 رحلة اسبوعيًا إلي السعودية ، بواقع 53 رحلة إلي جدة، 35 رحلة إلي المدينة المنورة ، 21 رحلة إلي الرياض، 21 رحلة إلي الدمام ، 5 رحلات إلي القصيم.