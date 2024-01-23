1959 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً يتنافسون على جوائز فاروق حسني للفنون



كتب- محمد شاكر:

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن جوائز الفنون الدورة الخامسة 2024، حيث تقدم لهذه الدورة 1959 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً في خمسة أفروع ( التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي - العمارة - التصوير الفوتوغرافي ) ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة ألف فنان ومعماري وناقد تشكيلي من جميع أنحاء الجمهورية حيث تصل قيمة جوائز الفنون إلى نصف مليون جنيه بالإضافة إلى جائزة الاستحقاق الكبرى.

جائزة التصوير "الرسم".. تقدم لجائزة التصوير " الرسم " 946 عملاً فنياً بعدد 473 متسابقاً.

وتبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصري (الجائزة الأولى خمسون ألف جنيه مصري، ودرع التكريم – الجائزة الثانية ثلاثون ألف جنيه مصري – الجائزة الثالثة عشرون ألف جنيه مصري )



جائزة العمارة..

تقدم لجائزة العمارة 36 مشروعاً معمارياً بعدد 71 متسابقاً .

وتبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصري، (الجائزة الأولى خمسون ألف جنيه مصري، ودرع التكريم الجائزة الثانية ثلاثون ألف جنيه مصري – الجائزة الثالثة عشرون ألف جنيه مصري)

جائزة النحت..

تقدم لجائزة النحت 216 عملاً فنياً بعدد 165 متسابقاً .

وتبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصري، (الجائزة الأولى خمسون ألف جنيه مصري، ودرع التكريم – الجائزة الثانية ثلاثون ألف جنيه مصري – الجائزة الثالثة، عشرون ألف جنيه مصري).

جائزة النقد الفني التشكيلي..

تقدم لجائزة النقد الفني التشكيلي 17 دراسة نقدية بعدد 17 متسابقاً.

وتبلغ قيمة الجائزة ستون ألف جنيه مصري (الجائزة الأولى ثلاثون ألف جنيه مصري، ودرع التكريم – الجائزة الثانية، عشرون ألف جنيه مصري – الجائزة الثالثة، عشرة آلاف جنيه مصري ).

جائزة التصوير الفوتوغرافي..

تقدم لجائزة التصوير الفوتوغرافي 744 عملاً فنياً بعدد 274 متسابقاً.

وتبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنية مصري (الجائزة الأولى خمسون ألف جنيه، ودرع التكريم – الجائزة الثانية، ثلاثون ألف جنيه – الجائزة الثالثة، عشرون ألف جنيه).

وسوف يعلن عن أسماء الفائزين في حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الخامسة وافتتاح المعرض الجماعي للفنانين والمعماريين والباحثين المؤهلين للمرحلة النهائية للجائزة وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون.