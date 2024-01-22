حدث في 8 ساعات| وزير النقل يشهد اتفاقية لتسيير خط رورو بين مصر وإيطاليا.. وإقامة مدينة طبية بالعاصمة الإدارية

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة ما بين 4 إلى 5 درجات

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، اطلاع الرئيس السيسي على تطورات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، ووزير الصحة يكشف تفاصيل إقامة مدينة طبية جديدة أمام العاصمة الإدارية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم لتسيير خط رورو بين مصر وإيطاليا

يشهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم خاصتين بتسيير خط الرورو بين مصر وإيطاليا.

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مستشار وزير الصحة: إجراء 1200 عملية جراحية كبرى لمصابي غزة

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الرعايات والطوارئ، إن الدولة المصرية حرصت على تقديم الخدمات العلاجية للمصابين في حربي السودان وغزة خلال الفترة الماضية.

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أول تعليق من الأزهر على ادعاء مسيحية أنها ابنة الشيخ سيد طنطاوي

رد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، على زعم فتاة مسيحية بأنها ابنة فضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي.

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مشروع كبير ومكلف.. وزير الصحة يكشف تفاصيل إقامة مدينة طبية جديدة أمام العاصمة الإدارية

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل مشروع المدينة الطبية لهيئة المستشفيات التعليمية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليه.

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نقيب المحامين يقرر إيقاف طلبات نقل الأعضاء والإحالة للمشتغلين

أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بوقف قبول جميع الطلبات الخاصة بالنقل، أو الإحالة إلى جدول غير المشتغلين، ووقف تغيير عنوان المحامي، وذلك اعتبارًا من أمس الأحد.

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السيسي يطلع على تطورات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع "ديميتريس كوبيلوزوس" رئيس مجلس إدارة مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة.

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بينهم الصحفيين.. ننشر تخفيضات تذاكر السكة الحديد لـ 11 فئة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تفاصيل التخفيضات المقدمة على أسعار تذاكر القطارات لعدد من فئات الجمهور.

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1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر – مستند

وافق الدكتور رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة بواقع 1500 جنيه فقط، لجميع العاملين في الجامعة، الموظفين والعمال نظير الانتهاء من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023.

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الحكومة تكشف موعد بدء التشغيل التجريبي لمصنع إطارات الملاكي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد.

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محافظ الجيزة يكرم طالبة من ذوي الهمم لحصولها على الميدالية الذهبية ببطولة دولية

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الطالبة حنين رمضان سمير، بالصف الأول الثانوى، بمدرسة الشهيد العقيد أحمد فايز الثانوية بنات بالعمرانية، من ذوي الهمم؛ لحصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى العالم ببطولة الخماسى الحديث، والتى أقيمت بإنجلترا متخطية 79 دولة شاركت في البطولة .

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