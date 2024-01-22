أحمد بهي الدين يكشف دلالات اختيار سليم حسن شخصية العام بمعرض الكتاب

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، أن معرض الكتاب ساحة ثقافية إبداعية فكرية، واختيار سليم حسن شخصية العام في المعرض علامة على تميز الرواية في مجال الحضارة وعلم المصريات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن مصر تتميز بأنها ساحة لحرية الفكر والإبداع، وحال الإخلال بأي ثوابت وطنية لا يتم عرضه، لكن مصر ساحة الكتب التنويرية الثقافية، والدورات السابقة أثبتت أهمية معرض القاهرة للكتاب.

وأكد الدكتور أحمد بهي الدين، أن معرض الكتاب 2024 يشهد مشاركة نحو 1200 دار نشر هذا العام، لافتا إلى أن أبرز الكتب الحديثة التنويرية هذا العام مثل سلسلة "حكايات النصر"؛ التي توثق كل أحداث وبطولات نصر حرب أكتوبر 1973.

وأوضح أحمد بهي الدين أن سلسلة أدباء القرن الـ20 تشهد إصدارات للكاتب أحمد لطفي السيد، بالإضافة إلى مجموعة من السلاسل للأديب طه حسين أيضا.

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