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BBC

لمواجهة سرقة التيار.. حملات ضخمة بـ"جنوب القاهرة" للكهرباء لملاحقة المخالفين

07:01 ص الإثنين 22 يناير 2024

سرقة التيار

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كتب- محمد صلاح:
تشهد شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تحركات على أرض الواقع بهدف إحكام السيطرة على ارتفاع معدلات الفقد والسرقات الكهربائية التى تشهدها بعض المناطق.

وشنت الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة مباحث الكهرباء حملة مكبرة بالتعاون مع كافة قطاعات الشركة المختلفة بالشبكات والشئون التجارية والضبطية القضائية والتفتيش التجارى حملة ضبطية قضائية موسعة في بعض المناطق بريف الجيزة، وذلك في إطار جهود المهندس مدحت فوده رئیس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمكافحة سرقات التيار.

وتهدف الحملات، لمعالجة أسباب الفقد والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تقليل نسب الفقد لما يمثله ذلك من خسائر كبير، كما تهدف للحد من سرقات التيار الكهربائي، والتي تؤدي إلى خسائر كبيرة للشركة، بالإضافة إلى الإضرار بالشبكة القومية للكهرباء، كما تسهم الحملات في تحقيق العدالة بين المشتركين، الذين يلتزمون بسداد فواتيرهم، وبين المخالفين الذين يرتكبون هذه الجرائم.

وخلال الحملة تم تحرير عدد كبير من المحاضر ضد المخالفين الذين قاموا بسرقة التيار الكهربائي بطرق مختلفة، منها، توصيل الأسلاك الكهربائية بشكل مباشر إلى الشبكة العامة دون عداد بالإضافة للقيام بترکیب عدادات كهرباء مزيفة وكذلك تعديل عدادات الكهرباء والتلاعب فيها لتقليل استهلاك الكهرباء.

وعقب تحرير المحاضر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية الشركة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، والتي تشمل أيضاً تكثيف التفتيش على المشتركين، ونشرالتوعية بين المواطنين بمخاطر سرقات التيار الكهربائي لما يمثله ذلك من اعتداء على المال العام.

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