قبل ما تسافر .. تعرف على الخدمات داخل صالات السفر بالمطارات

كتب- محمد عبيد:

يجهل الكثير من المسافرين، عن الخدمات المجانية داخل أغلب مطارات العالم، بل يعتقد المسافرون أنه لابد من الدفع داخل المطارات للحصول علي تلك الخدمات.

ويستعرض "مصراوي" الخدمات داخل مختلف مطارات العالم كالتالي:-

الإنترنت المجاني

تقدم العديد من المطارات خدمة الإنترنت المجانية للمسافرين وذلك من خلال الاتفاق مع شركات اتصالات مقابل السماح لها بوضع إعلاناتها أو شراء الخدمة منها للركاب ، يمكنك البحث عن شبكة الواي فاي من خلال الإعلانات في المطار أو من خلال طاقم العمل ، وبعض المطارات تسمح لك بساعة فقط .

الصحف

يوجد في العديد من المطارات مجموعة من المجلات والصحف المجانية للمسافرين، يمكنك العثور عليها في مكتبة المطار أو استراحة الدرجة الأولي أو على الأرفف الموجودة في المناطق المخصصة للانتظار أو استراحة الخدمة المميزة والمتاح لجميع الركاب بمقابل مادي.



قابل للكسر

يمكن الحصول على ملصقات للأمتعة القابلة للكسر مجاناً ، وتعتبر هذه الملصقات مفيدة لحماية الأمتعة الحساسة وفي الحفاظ على الحقائب أثناء السفر خاصة لو كان هناك اكثر من نقطة انتظار "ترانزيت" بين المطارات.

المياه المعبأة

توجد مياه معبأة مجانية في بعض الأماكن في المطارات خاصة في الدول العربية بالشرق الأوسط ، وتعتبر بديلاً صحياً عن شرب المياه المعالجة في المطاعم والمقاهي وتوفر بعض المطارات مياه وعصائر ومشروبات غازية ووجبات خفيفة مجانية في المناطق العامة وصالات الانتظار ، كما تتيح بعض المطارات مبردات المياه داخل الصالات وتحدها في المطارات الفرنسية والأمريكية .



الأجهزة الإلكترونية

قد تتوفر في المطارات بعض الأجهزة الإلكترونية مثل شواحن الهواتف والأجهزة اللوحية للاستخدام المجاني ، ولكن يمكن أن تكون هذه الأجهزة محدودة في العدد وتصبح مشغولة بسرعة ، كما تتيح بعض المطارات هذه الخدمة بمقابل مادي للراكب الذي لا يستطيع الانتظار.



العناية الشخصية

توفر بعض المطارات أدوات العناية الشخصية مجاناً مثل فرشاة الأسنان والمعجون والمناشف المبللة والصابون ومتوفرة في الحمامات والمرافق الصحية، وتضعها بعض المطارات في الشرق الأوسط باستراحات الدرجة الأولي لركاب هذه الدرجة وتجدها في الإمارات وتركيا وقطر.

خدمات ترفيهية

تقدم بعض المطارات خدمات الترفيه مثل محطات الألعاب والسينما والأفلام كما توفر جولات سياحية قصيرة للمسافرين للاطلاع على المناطق المحيطة بالمطار .

العينات المجانية

يمكنك الحصول على عيّنات مجانية من المنتجات الجديدة التي تروج لها المتاجر في المطار، حيث تقوم بعض شركات التجميل بتقدم عينات من منتجاتها، ويمكن للمسافرين الحصول عليها للاستخدام الشخصي كما توزع بعض الشركات حقائب وهدايا ترويجية للمسافرين والتي تعد احدي أنواع الدعاية للمنتجات.

الخرائط

بعض المطارات توفر بعض المعلومات عن المدينة والمواقع السياحية والأثرية فيها وتضخ خرائط للمسافرين ، لكن بدات هذه الخدمة في الزوال بعد تعدد محركات البحث.

الرعاية الصحية

تقدم المطارات خدمات طبية مجانية، مثل فحص الضغط والنبض وقياس نسبة الأكسجين في الدم وتوفر الرعاية الطبية الأساسية الطارئة وذلك من خلال العيارات التي تنتشر في صالات السفر والوصول.

ويجب عليك ان تتذكر أنه قد يتغيّر ما يتم تقديمه في المطارات من مكان لآخر ، لذلك ينصح بالتحقق من الموقع الرسمي للمطار لمعرفة ما يتم تقديمه بالضبط وفي أي مكان.