"عربية النواب" تثمن دعم "الأوقاف" للأشقاء الفلسطينيين

كتب- سامح سيد:

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب قرار وزارة الأوقاف بتقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن 20 طن لحوم من صكوك الإطعام و20 طن سلع غذائية يتم إرسالها عاجلا خلال شهر رجب الجاري؛ ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنا من لحوم الإطعام و220 طنا من السلع الغذائية بمثابة دليل على أن الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح عابرًا للحدود.

كما اعتبر "أباظة" أن هذا الاتجاه من وزارة الأوقاف بقيادة العالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمثابة صفعة قوية ورد حاسم ورسالة قوية من مصر للعالم كله على الادعاءات والأكاذيب التي رددها فريق دفاع سلطة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

ووجه التحية للدكتور محمد مختار جمعة ولجميع القيادات والعاملين بوزارة الأوقاف الذين يقومون بتنفيذ هذه الأعمال الجليلة والإنسانية التي تؤكد للعالم كله أن مصر بجميع مؤسساتها وبشعبها العظيم تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتردد لحظة في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين حتى يتحقق حلمهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.