"الزراعة": لا يوجد عجز في تقاوي البطاطس والكميات المتاحة تكفي للعروة الصيفية

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الكميات الواردة الفعلية من تقاوي البطاطس حتى الآن أكثر من 115 ألف طن،مشيرا إلى أن هناك شحنات أخرى ستصل قريبا، بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلي (الجيل الثالث) ليكون إجمالي المتاح الفعلي 135 ألف طن.

وقال عضام - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوي البطاطس، ورغم أن السوق بهذا الشكل يعتبر منضبطا من حيث الاحتياجات الفعلية للزراعة والمتوفر من التقاوي إلا أن بعض التجار يلجأون إلى التلاعب في الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية، ولذلك تعلن وزارة الزراعة عن الكميات الواردة من الخارج وتوعية المزارعين بعدم الوقوع فريسة لاستغلال التجار، حيث إن التقاوي المستوردة والمحلية تكفي لزراعة العروة الصيفية.

وأضاف أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية كان قد أعلن عن أسعار تقاوي البطاطس لهذا العام لتتراوح بين 49 إلى 55 ألف جنيه للطن، وقد قام بتلبية طلبات جميع المتعاقدين معه، ويقوم بعض المزارعين أو الشركات بإعادة بيعه مرة أخرى، ما يؤدى إلى ارتفاع سعر الطن.

وأشار إلى أن الطلب على صنف معين يؤدي لارتفاع سعره عن باقي الأصناف الأخرى ولا يؤخذ هذا الارتفاع كمقياس لجميع الأصناف، حيث يفضل كثير من المزارعين أصناف معينة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وهذا يحدث كل عام مع هذه الأصناف.