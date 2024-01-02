نجوم حفل "كاسيت 90" يصلون السعودية للمشاركة في موسم الرياض

كتب - محمد عبيد:

وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض الرحلة الخاصة رقم MS3009 علي متن طائرة مصر للطيران طراز بوينج B737-800 القادمة من مطار القاهرة الدولي لنقل عدد من نجوم الغناء المصريين بصحبة فرقهم الموسيقية المشاركة في حفل بعنوان “كاسيت 90” المقام علي مسرح أبوبكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ومن بين هؤلاء الفنانين مدحت صالح وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومصطفي كامل وهشام عباس ومجموعة من مطربي التسعينيات، والذين يقدمون حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الحالي بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينيات الأجانب.

وحرص الفنانون على التقاط صورا تذكارية على متن طائرة مصر للطيران قبل وصولها إلى العاصمة السعودية الرياض للمشارك في احياء الحفل الغنائي.