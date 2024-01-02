"اتصالات النواب" تطالب بدراسة إلغاء شرط المسافات في إقامة المكاتب البريدية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الهيئة القومية للبريد بدراسة إلغاء بند شرط المسافات في إنشاء مكاتب البريد، مؤكداً أن الدولة المصرية تقود منظومة نجاح في مجال التحول الرقمي والبريد المصري أول الأجهزة التي طبقت هذه المنظومة.

وشدد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد في عدد من المراكز، بأن هناك شرط إقامة المكاتب البريدية بمسافة 5 كيلومترات، ولابد من استثناء شرط المسافات، لأن البريد المصري كان عايش علي المعاشات دلوقتي علي طريق النجاح ومن القطاعات المشهود لها بالنجاح.

وأضاف بدوي بأنه دعم المنظومة التحول الرقمي، تيسيرا علي المواطنين وبما يتناسب مع طموحاتنا في الجمهورية الجديدة، يتحتم دراسة إلغاء شرط المسافات الخاصه بإنشاء مكاتب البريد.

ورد المهندس عبدة علوان نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق انهم كجهة تنفيذية مكبيلن ببعض الأعباء ونقدم خدمات حكومية، وهناك أكثر من 500 مكتب يتم افتتاحها سنوياً، ونعول علي اللجنة في دعم هذه المقترحات ومبرارتها.

من جانبه أشاد النائب أحمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات بأن البريد حقق طفرات غير مسبوقة ويقوده كفاءات كبيرة، ولكن شرط استثناء شرط المسافات له وجاهته ومبراراته التي تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وتسهل حياة المواطنين.