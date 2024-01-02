وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية

كتبت -داليا الظنينى:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية.

وأكد أنه تم تثبيت نسبة التعريفة الخاصة باشتراكات الطلبة من قيمة التذكرة الفعلية.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء أن 12 مليار جنيه هو حجم الدخل المتوقع من السكة الحديد هذا العام 2024، مضيفا أن 5 مليارات جينه حجم إيراد السكة الحديد العام الماضي.

وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل على تعظيم إيرادات السكة الحديد من الخردة، متابعا أن عربات النوم تديرها شركة خاصة وحسنت الخدمة بشكل كبير وهائل.

وشدد على أنه لم يتم فصل أي عامل من السكة الحديد، متابعا أنه يتم الحصول على 15 % من صافي أرباح من تأجير قطارات بضائع سكة حديد مصر، كما أن السكة الحديد هي وسيلة المواصلات الأكثر أمانا في مصر، ونقلها يساهم في الحافظ على الطرق العادية، كما أن العائد من السكة الحديد كبير ويساهم في خدمة الوطن.