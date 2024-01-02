إعلان

BBC

وزير النقل: حصول من يزيد عمره عن 70 سنة على تذاكر مترو مجانية مدى الحياة

10:19 م الثلاثاء 02 يناير 2024

الفريق كامل الوزير

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى :

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن نسبة الخصم على أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عاما على جميع الخطوط وصلت لـ 61%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء ، أنه من حق من هم فوق الـ70 عاما الحصول على تذاكر مجانية مدى الحياة.

وأكد وزير النقل، أن وزارة النقل تحصل على دعم من الدولة من أجل الطلاب وذوي الهمم وأسر الشهداء والمصابين وكبار السن.

وأوضح أن اشتراكات الطلاب يدفعون 5 % فقط من قيمة التذكرة والباقي تدفعها وزارة المالية، موضحا أن الموظف حصل على خصم في تذاكر المترو، واشتراكات ذوي الهمم يدفعون 2 % من قيمة التذكرة ويدفع 5 % من غير اشتراك.

اقرأ أيضا:

انفراد.. ننشر زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء (بدأ العمل بها)

"قبل وبعد".. ما هي قيمة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء بعد تطبيقها؟

كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير النقل أسعار اشتراكات مترو الأنفاق أحمد موسى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* متحور كورونا JN.1.. اكتشاف أعراض جديدة غير متوقعة
انفراد.. ننشر زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء (بدأ العمل بها)
"مؤسس كتائب القسام".. من هو صالح العاروري الذي اغتاله الاحتلال بلبنان؟
شبورة وفرص لأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء