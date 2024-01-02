كامل الوزير: وزارة النقل مديونة بـ 6 مليار جنيه للبترول

كتبت -داليا الظنينى :

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك ديونا على وزارة النقل لوزارة البترول بقيمة 6 مليارات جنيه، موضحا أن هذه الديون نتيجة استهلاك السنوات الماضية.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: هناك 35 مليار جنيه ديون أزالتهم وزارة المالية و35 مليار جنيه ديون تم إزالتهم من قبل البنك المركزي من على وزارة النقل.

وأوضح أن هناك 3 ملايين راكب يوميا يستخدمون مترو الأنفاق، موضحا أنه كان لابد من تحريك سعر التذكرة مترو الأنفاق لزيادة رواتب وأجور العاملين.

وأشار الوزير، إلى أنه كان لابد من زيادة 2 جنيه في كل مرحلة ولكن هذا لم يحدث، مبينا أن تذكرة لمنطقة واحد 9 محطات أصبحت بـ 6 جنيهات، لافتا إلى أنه تم استحداث تذكرة جيدة لما يزيد عن 23 محطة بمترو الأنفاق بـ 15 جنيها.

ولفت وزير النقل، إلى أن اشتراكات المترو توفر نصف قيمة تذكرة الركوب، مضيفا أن الاشتراك السنوي لخطين بمترو الأنفاق يحصل على خصم 71%.

اقرأ أيضا :

من 135 إلى 530 ألف جنيه.. رحلة أسعار الإسكان الاجتماعي في 10 سنوات