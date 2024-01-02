رئيس جامعة الملك سلمان: حصول 633 طالبًا على منح دراسية خلال العام الجاري

جنوب سيناء – رضا السيد :

قال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن 633 طالبًا استفاد من المنح الدراسية في شتى المجالات والبرامج التي طرحتها الجامعة خلال العام الجامعي 2023 – 2024.

وأوضح رئيس جامعة الملك سلمان في تصريح اليوم الثلاثاء، أن المنح الدراسية التي حصل عليها الطلاب، تمثلت في منح التفوق الدراسي التي تُقدمها الجامعة سواء كانت منح كاملة أو منح جزئية بنسب خصم مختلفة، حيث تم توزيع تلك المنح وفقًا للقواعد والشروط المعتمدة من وزارة التعليم العالي بعد تصديق مجلس أمناء الجامعة.

وأكد أن الجامعة قدمت مجموعة من منح الدعم الاجتماعي لأبنائها الطلاب، ومنح مخصصة لأبناء محافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، قدمت عددًا من تلك المنح في مجالات الهندسة، وهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الأساسية، كما قدم بعض من رجال الأعمال والبنوك الوطنية عددًا آخر من تلك المنح لدعم الطلاب المتفوقين.