وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالجيزة بطاقة 150 ألف م3 يوميًا

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، محطة تنقية مياه الشرب بالجيزة والمأخذ المُغذي لها، والتي تبلغ طاقتها 150 ألف م3 يوميًا، وذلك عقب تفقده لمحطة مياه إمبابة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

واستعرض وزير الإسكان، موقف أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الجيزة، والتي تعد أقدم محطة في محافظة الجيزة، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى منها في عام 1895 بطاقة 18 ألف م3 يوميًا، والمرحلة الثانية في عام 1954 بطاقة 36 ألف م3 يوميًا، والمرحلة الثالثة في عام 1962 بطاقة 48 ألف م3 يوميًا، والمرحلة الرابعة في عام 1970 بطاقة 48 ألف م3 يوميًا.

ووجه الوزير بضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في زيادة الطاقة الإجمالية للمحطة باستخدام مساحات أقل، لتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة، كما جدد تأكيده ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية ورفع الكفاءة على أعلى مستوى، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة في أفضل صورة، والحفاظ على المحطات وإطالة عمرها الافتراضي.