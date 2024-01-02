السكة الحديد: جنيهان زيادة في أسعار تذاكر المسافات القصيرة

كتب- محمد نصار:

كشف محمد الطويلة، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات وخدمة العملاء بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل زيادة أسعار تذاكر القطارات اعتبارا من أمس الاثنين 1 يناير 2024.

وقال "الطويلة" في تصريحات لمصراوي، اليوم، إنه تم تطبيق زيادة بقيمة "2 جنيه" على أسعار تذاكر المسافات القصيرة فقط على جميع الخطوط، في حين لا توجد أي زيادات في باقي التذاكر.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمبيعات وخدمة العملاء بالسكة الحديد أن الزيادة في المسافات القصيرة فقط بجميع الخطوط بقيمة 2 جنيه، مردفا: يعني التذكرة اللي سعرها 3 و5 جنيه زادت 2 جنيه، لكن باقي التذاكر مفيهاش زيادة".