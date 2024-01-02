التحالف الوطني: نشكر الرئيس السيسي على إنجازات "حياة كريمة"

القاهرة - أ ش أ:

أعرب الدكتور طلعت عبد القوى،عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على إنجازات مبادرة "حياة كريمة" غير المسبوقة على مستوى العالم أجمع .

وقال عبد القوي ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ " نشكر الرئيس السيسي على هذه المبادرة التي أطلق عليها مشروع القرن لكونها غير المسبوقة على الإطلاق على مستوى العالم أجمع"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تستهدف 58 مليون مواطن و22 محافظة و4600 قرية بهدف تحسين حياة كل مواطن مصري في كافة أنحاء البلاد .

وأشار إلى الإنجازات الهائلة التي تم تحقيقها مع انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التي شملت حوالي 1600 قرية بتكلفة 350 مليار جنية خاصة في قطاع الصرف الصحي الذي وصل الآن إلى نسبة 43 في المائة بدلا من 12 في المائة سابقا، وذلك بفضل مشروع القرن الذي انطلق في ظل ظروف وتحديات وصفها بـ"الصعبة للغاية" مع تداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19" والحرب الروسية ـ الأوكرانية التي أثرت بشكل سلبي وكبير على معدل النمو الاقتصادي حول العالم .

وشدد عبد القوي على حرص الرئيس السيسي الشديد على تحقيق التنمية على أكمل وجه وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري في ظل مواجهة التحديات الأمنية ومحاربة الإرهاب لتحقيق الاستقرار ونشر الأمن في البلاد .

وثمن الخطوة التي أعلن عنها الرئيس السيسي مع بداية العام الجديد 2024 بشأن تخصيص مائة مليون جنيه لضمان حقوق المسنين، قائلا "نشكر الرئيس السيسي على وقوفه بشكل دائم مع المصريين وكبار السن، مما يؤكد اهتمامه وحرصه الشديد على تلمس احتياجات المواطنين " .

وحول موعد انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في المحافظات والقرى، كشف عبد القوى عن انطلاقها، متوقعا في الوقت نفسه بأن تحقق هذه المرحلة الكثير من الإنجازات في كافة القطاعات، وذلك بفضل الإرادة السياسية والشعب المصري .