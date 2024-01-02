محافظ الجيزة يناقش مقترح إعداد سجل إلكتروني بالشوارع الرئيسية ومتفرعاتها

الجيزة - أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إن المراكز التكنولوجية شهدت تطويرًا شاملًا بما يليق بتقديم خدماتها على أكمل وجه للمواطنين ووفقًا لتوجهات الدولة في ذلك الصدد، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 19 مركزًا تكنولوجيًا بالأحياء والمراكز وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ اليوم الثلاثاء لمقترح إعداد سجل إلكتروني بشوارع المحافظة الرئيسية ومتفرعاتها، والذي يشمل أسماء الشوارع والمرافق المتوفرة بها والتواريخ الخاصة بأعمال التطوير لكل منها.

وأضاف المحافظ أن المشروع يأتي في إطار حرص المحافظة على مواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ولتسهيل مهام مختلف الأجهزة؛ للتعرف على احتياجات كافة شوارع المحافظة من أعمال التطوير والتحسين والمرافق، وذلك لتنسيق الجهود وتنفيذ خطط التطوير بالشكل الصحيح.

وأوضح أن المشروع من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم بنطاق الأحياء والمراكز والمدن مع مراعاة عوامل الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة.

ولفت إلى أن تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن يأتي تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي للحكومة، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزي موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع الجهات المعنية بسرعة ربط المراكز التكنولوجية بمختلف أجهزة المحافظة؛ لتسهيل الإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة بتلك المراكز، وذلك دعمًا لمنظومة الشباك الواحد والتيسير على المواطنين.