أكبر محطة على مستوى العالم.. سويلم يتفقد محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا -تفاصيل

"قبل وبعد".. ما هي قيمة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء بعد تطبيقها؟

كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، محطة الحمام؛ لمعالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا، حيث تم تفقد مكونات المحطة، ومنظومة الإسكادا المسؤولة عن التشغيل، ومعامل مراقبة ومآخذ سحب عينات المياه أوتوماتيكيًّا .

وأعرب سويلم عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتي تمتد على مساحة ٨٢ فدانًا، والتي حال نهوها ستصبح المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًّا، مشيراً إلى ما تمثله هذه المحطة ومشروع الدلتا الجديدة من خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر .

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ المحطة تم من خلال تحالف من عدد من الشركات المصرية الكبرى، كما تم توريد وحدات المحطة من الدول المشهود لها عالميًّا بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ وحدات المحطات، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال تنفيذ هذه المحطة لتصنيع مكوناتها داخل مصر والتصدير لدول العالم .

وتمت الإشارة لما يقوم به جهاز مستقبل مصر من تنفيذ نموذج اقتصادي زراعي متكامل لتحقيق أعلى عائد ممكن من المياه المعالجة، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية .

وأشار سويلم إلى أهمية الاعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة، وتحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقاً لدرجة ملوحة المياه، وتأكيد أهمية عمل معالجات للتربة لعلاج مشكلات تراكم الملوحة بها في ظل استخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبيًّا.

ووجه الدكتور سويلم، بشأن تحقيق المتابعة المستمرة لنوعية المياه الداخلة للمحطة، بتشكيل لجنة من الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنسيق وتداول المعلومات والبيانات الخاصة بنوعية وكميات مياه المصارف الزراعية؛ للتأكد من جودة المياه المستخدمة في زراعة المحاصيل بمشروع الدلتا الجديدة .

جدير بالذكر أنه يجري حاليًّا العمل على وضع آلية لمراقبة نوعية مياه المصارف التي يتم تجميعها وتوجيهها للمسار الناقل، وأيضاً رصد نوعية المياه الناتجة من محطة المعالجة؛ للاطمئنان على جودة أعمال المعالجة الجارية بالمحطة.