وزير الإسكان يتابع سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بإمبابة في الجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ضرورة الاستفادة من تجربة تأهيل وتطوير معمل محطة تنقية مياه الشرب بإمبابة، في تأهيل وتطوير المعامل الخاصة بمحطات مياه الشرب في المحافظات والمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير محطة تنقية مياه الشرب بإمبابة بطاقة 1.3 مليون م3/يوم والمأخذ المُغذي لها وتعد أكبر محطة مياه بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة سير العمل بمختلف مكونات ومراحل المحطة.

وتفقد الوزير مراحل المحطة والتي تتكون من 4 مراحل (الأولى بطاقة 300 ألف م3/يوم، والثانية بطاقة 600 ألف م3/يوم، والثالثة والرابعة بطاقة 200 ألف م3/يوم لكل منها) وتخدم 5.2 مليون نسمة بمناطق (جزيرة محمد، والوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والجيزة وأجزاء من فيصل والهرم، وأرض اللواء، وكرداسة وقرى شمال الجيزة).

واطمأن على سير العمل بالمعمل الخاص بالمحطة وتوافر الخامات اللازمة لتشغيل المحطة وآلية السحب الدورى للعينات من المأخذ والمحطة والشبكات وفحصها بالمعمل للتأكد من جودة المياه المنتجة.

واستمع إلى شرح من مسئولى المعمل، حيث أكدوا أن المعمل حاصل على شهادة الجودة (الأيزو) منذ عام 2018 ويتم تجديدها كل عام، كما استعرضوا مهام المعمل، إضافة إلى رفع العينات بشكل دوري والإشراف على تطهير وغسيل خطوط الشبكة والخزانات الخارجية بنطاق خدمة المحطة، والرد على الشكاوى اليومية على مدار 24 ساعة فيما يخص جودة مياه الشرب.

وأشاد الوزير بأعمال التطوير والتأهيل التي تمت بالمعمل الخاص للمحطة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة القياسية ورفع الكفاءة لكل مكونات المحطة والمأخذ المُغذي لها؛ للحفاظ على جودة العمل بالمحطة وإطالة عمرها الافتراضي.

وشهد الدكتور عاصم الجزار محاكاة للسيطرة على تسرب غاز الكلور والتي أجراها مسئولو السلامة والصحة المهنية بالمحطة، وذلك في إطار تدريب العاملين على التعامل لمواجهة حدوث أي طارئ، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين.