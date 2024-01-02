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غداً "الأربعاء".. "الأعلى للإعلام" يحتفل بتسليم 80 ترخيص جديد لوسائل الإعلام

04:39 م الثلاثاء 02 يناير 2024

الكاتب الصحفي كرم جبر

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كتب- إسلام لطفي:

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الأربعاء المقبل 3 يناير احتفالية خاصة، لتسليم دفعة جديدة من التراخيص لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام.

ووجه المجلس الدعوة للممثلين القانونيين عن 80 وسيلة إعلامية، لحضور احتفالية تسليم التراخيص التي أصدرها المجلس وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وأكد المجلس سعادته بحالة التجاوب والتواصل البناء مع مختلف وسائل الإعلام، والتي اثمرت عن اصدار التراخيص الجديدة، وهو ما يعكس الرغبة المتبادلة في النهوض بمنظومة الإعلام المصري.

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تسليم ترخيص لوسائل الإعلام

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