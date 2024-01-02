الخميس.. "أوقاف القاهرة" تنظم ندوة حول "مخاطر الإدمان" بمسجد علي بن أبي طالب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تعقد مديرية أوقاف القاهرة، الخميس المقبل عقب صلاة العشاء، الندوة الشهرية الكبري بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان: " مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات"، بمسجد سيدنا علي بن أبي طالب بحي شرق مدينة نصر،

ويحاضر في الندوة التي تعقد تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلا من:

- الدكتور عبدالله النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية.

- الدكتور أبوبكر يحي عبدالصمد وكيل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر.

- الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير أوقاف القاهرة.

وتأتي هذه الندوة ضمن البرنامج الدعوي الجديد الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية منتصف ديسمبر الماضي في جميع المديريات تحت عنوان: "الندوة الشهرية الكبرى" ، والتي تنعقد شهريًّا عقب صلاة العشاء مباشرة.