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الخميس.. "أوقاف القاهرة" تنظم ندوة حول "مخاطر الإدمان" بمسجد علي بن أبي طالب

01:49 م الثلاثاء 02 يناير 2024

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تعقد مديرية أوقاف القاهرة، الخميس المقبل عقب صلاة العشاء، الندوة الشهرية الكبري بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان: " مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات"، بمسجد سيدنا علي بن أبي طالب بحي شرق مدينة نصر،

ويحاضر في الندوة التي تعقد تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلا من:
- الدكتور عبدالله النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية.
- الدكتور أبوبكر يحي عبدالصمد وكيل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر.
- الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير أوقاف القاهرة.

وتأتي هذه الندوة ضمن البرنامج الدعوي الجديد الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية منتصف ديسمبر الماضي في جميع المديريات تحت عنوان: "الندوة الشهرية الكبرى" ، والتي تنعقد شهريًّا عقب صلاة العشاء مباشرة.

الدكتور محمد مختار جمعة أوقاف القاهرة مخاطر الإدمان مسجد علي بن أبي طالب

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