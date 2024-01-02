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البرلمات يوافق نهائيا على مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر

01:43 م الثلاثاء 02 يناير 2024

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب - سامح سيد:

وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتى فى إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والتي تشكل في مجموعها غاية كل نظام اقتصادي، فضلاً عن التزام الدولة الدستوري بنص المادة (32) بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها.

الدكتور حنفى جبالى قانون حوافز الهيدروجين الأخضر لجنة الطاقة والبيئة

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