وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو: المرتبات وقطع الغيار زادت

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أسباب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق اعتبارا من أمس الاثنين 1 يناير 2024.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الوزارة، اليوم الثلاثاء، بشأن إجراءات تعظيم سياحة اليخوت في مصر.

وقال وزير النقل، إن زيادة أسعار التذاكر تأتي لتغطية الزيادة في رواتب وأجور العاملين بهذه الجهات.

وأضاف الفريق كامل الوزير: رواتب الموظفين زادت منذ عام 2019، وقطع الغيار أيضا أسعارها ارتفعت بسبب ارتفاع الدولار.

وتابع: مترو الأنفاق هيئة اقتصادية تعتمد على نفسها في الإنفاق على متطلباتها، وموظفي الدولة زادت أجورهم من 2019 بنحو 100% أو 150%، وموظفين المترو موظفين من حقهم مرتباتهم تزيد.