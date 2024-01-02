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النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر

12:29 م الثلاثاء 02 يناير 2024

مجلس النواب

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كتب - سامح سيد:

وافق مجلس النواب مبدئيا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .

و يهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح )

مجلس النواب قانون الهيدروجين الأخضر حنفى جبالى

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