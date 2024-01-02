بيان عاجل.. تفاصيل رفض برلماني لزيادات تذاكر المترو والقطارات والاتصالات

كتب - نشأت علي:

أعلن النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب، تقدمه اليوم بطلب إلقاء بيان عاجل، بالجلسة العامة، رفضاً للزيادات فى أسعار تذاكر المترو والقطارات والاتصالات.

وقال إمام:"المسألة ليست كون الزيادة كبيرة أو صغيرة، ولكن المسألة أن هذه الحكومة لا تسيطر على الأسعار ولا تملك خطة للخروج من الأزمة، وأن قراراتها المتتابعة تشكل ضغطا مستمراً على المواطنين وخصوصا أبناء الطبقة المتوسطة التي دفعت الكثير نتيجة هذه القرارات".

واضاف إمام: هذه الحكومة تفتقد الحد الأدنى من الكياسة السياسية الذي يجعلها تؤجل مثل هذه القرارات بفرض صحتها وضروريتها إلى وقت أكثر ملاءمة، فما هى الرسالة التى ستصل للمواطن المصرى وهو يجاهد ليتفاءل بتحسن الأوضاع حين يرى هذه القرارات سوى "إياك والتفاؤل"، من المستفيد من تسميم أوقات الفرح والمناسبات السعيدة للمصريين بهذا الشكل المتكرر؟!.

وتابع:"إن أي زيادة في الأسعار وأي مبررات تقال من هذه الحكومة لا معنى لها ولن تُقابَل إلا بمزيد من فقدان الثقة في دائرة جهنمية من الفشل".

وأضاف:"آن الأوان لتولي حكومة سياسية مسئولية القرار؛ من أجل الخروج من هذا النفق الاقتصادي المظلم الذي يبدو لا نهاية له".

وتابع:"أدعو البرلمان والسلطة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في مواجهة هذا الأداء السيئ، الذي ينعكس في شكل تدهور واضح في حياة المواطنين، هذا التدهور الذي يسألنا عليه المواطن المصري في الطرقات يومياً وسيحاسبنا عليه في صناديق الاقتراع".