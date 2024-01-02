نشرة التوك شو.. بئر غاز جديد يبدأ الإنتاج وخطة لمجابهة السوق السوداء للدولار وقرارات لضبط أسعار السل

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

لماذا تكثُر قضايا الفساد في "التموين"؟ مساعد الوزير يجيب

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل مؤسسات الدولة تدخلت لضبط الأسعار في الأسواق من خلال إجراءات اقتصادية.

وردًا على سؤال الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "ليه قضايا الفساد كتيرة فى الوزارة؟"، أجاب مساعد وزير التموين: "دايمًا الوزارات التي تتعامل مع الجمهور تكون معرضة للكثير من القيل والقال، وأجهزة الرقابة تعمل على مدار الساعة لمجابهة أي موظف من القطاع الحكومي أو خاص أو من التجار يحيد عن المنظومة أو الطريق المستقيم".

وأضاف العشماوي، أن الإعلان عن أي حالات فساد يتم ضبطها شيء يحسب للدولة المصرية التي تسير وفق مبدأ لا تستر على أي فساد، مشيرًا إلى أن وجود احتكاكات مباشرة بين الدولة ممثلة في بعض الكيانات والجمهور يخلق نوع من الحياد عن مبدأ الأمانة.



إبراهيم عيسى: كمال الشاذلي كان آخر السياسيين في مصر

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الشعب المصري ليس شعبًا ديمقراطيًا، مشيرًا إلى أنه لا أحد يؤمن بالديمقراطية في مصر أو يمارسها.

وأضاف عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الإثنين، أن الخطورة في أن الأحزاب والمثقفين والحقوقيين لا يمارسون ديمقراطية.

وتابع مقدم "حديث القاهرة": "لا احد ديمقراطي ولا يؤمن بها ولا يمارسها ولكن هذا لا يعني أننا لا نطبق الديمقراطية، محدش هيتعمل الديمقراطية بدونها ولا يمكن تعلمها في غيابها".

واستطرد الإعلامي إبراهيم عيسى: "لا يوجد سياسي في مصر، وآخر السياسيين كان كمال الشاذلي ومش شرط السياسي يكون معارض ممكن يكون بتاع الدولة وقد يكون معارضًا".

مساعد وزير التموين: الإقبال على شراء الذهب أدى إلى ارتفاع أسعاره

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، إن الدولة تتدخل في حال خروج السوق عن انضباطه في حالات تأمين احتياج المواطن من السلع، المضاربات على الأسعار، الاضطرابات السلعية وإعادة حوكمتها، لافتا إلى أن المضاربات السعرية على الدولارية تسببت في خروج السوق عن انضباطه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة أوقفت العديد من مدلسي الفاتورة الإلكترونية وتم تحويلهم للمحاكمة، علاوة على وقف الشركة صاحبة الفساد من التداول بالبورصة السلعية، والتحصل على المنتج من الشركة، معلنا أنه يتم المتابعة من قبل التموين وحماية المستهلك والأجهزة الرقابية على كل الشركات بالبورصة.



تطبيق قرار ضبط أسعار السلع بالأسواق.. الحكومة تكشف تفاصيل جديدة

قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن ضبط أسعار السلع جاءت بعد دراسات وتشاورات بشأن الإجراءات اللازمة لضبط السوق، وتقرر اعتبار 7 سلع استراتيجية.

وأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أنه من الممكن أن يتم إضافة سلع جديدة لقائمة السبع سلع، والهدف من هذه القرارات هو العمل على ضبط أسعار السلع، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

ولفت إلى أن المخالف لقرارات مجلس الوزراء سيطبق عليه عقوبات وفقا للمادة 71 من قانون حماية المستهلك، منوها بأن كافة قرارات مجلس الوزراء تم تطبيقها فور نشرها في الجريدة الرسمية، وسيتم وضع السعر على السلع الفترة المقبلة، وسيكون مطبوعًا على المنتج.

التموين: لا حقيقة لتحكم البورصة السلعية في أزمة السكر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، كما أن الوزارة تدخلت في حل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، مساء الاثنين، أن الدولة طرحت كميات كبيرة من السكر، عندما أصبح السوق غير منظم، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر الآن في منافذ المبادرة بـ27 جنيها.

وتابع: السكر له درجات من الجودة ما جعل سعره يختلف من تاجر لآخر خارج مبادرة الحكومة، موضحًا أن استهلاك مصر من السكر شهريا نحو 220 ألف طن، والحكومة طرحت الشهر الماضي أكثر من هذه الكمية في الأسواق.

أحمد موسى: عقوبة تجارة العملة في السوق السوداء تصل للحبس 10 أعوام

تناول الإعلامي أحمد موسى، خطة الدولة لحل أزمة الدولار، مبينا أن كل أجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل الآن على حل أزمة الدولار، وأن كل الجهات المعنية هدفها في العام الجديد القضاء على السوق السوداء، مضيفًا: هنجيب السوق السوداء الأرض، ممكن تلاقي مسئول من الحكومة قاعد جنبك في القهوة، الحكومة مورهاش غير الأزمة دي وهنقضي على السوق الموازية .

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن الأجهزة الأمنية توجه ضربات رادعة لكل من يقوم بالاتجار بالدولار في السوق السوداء، موضحًا أن عقوبة تجارة العملة في السوق السوداء ووفقا للقانون تصل إلى 10 سنوات حبس.

وتابع: أن النيابة العامة تعمل على تحرير محاضر على كل من يتاجر بالدولار خارج الجهاز المصرفي، كما أن الأجهزة الأمنية صادرت أموال كثيرة بالدولار خلال الفترة الماضية.. دا رزق، اللي هيتقبض عليه هيتم مصادرة أمواله، بالإضافة إلى تعرضه للحبس، وكله بالقانون.

"التموين" تشكل لجنة لتحديد أسعار السلع الاستراتيجية

استهل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العام الجديد، ببدء أولى اجتماعاته التنظيمية لوضع قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والسادة مديري المديريات التموينية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم) ومعاون الوزير والمتحدث الرسمي ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والسيد رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.

وأكد المصيلحي أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وأن هذه القرارات جاء بعد عده مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن اعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية وكذلك ممثلي الصناع والتجار والمنتجين والتي توافقت على تحديد هذه السلع وتنظيم عملها وتداولها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.

شعبة المحمول عن زيادة أسعار كروت الفكة: عدد المكالمات لم تنخفض

علق محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، على زيادة أسعار كروت الشحن الفكة في مصر.

وقال طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين، إن أسعار فئات كروت الفكة تحركت من 2.5 جنيه إلى 3 جنيه، ومن 5 جنيه إلى 6 جنيهات، ومن 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، مؤكدًا أن "عدد المكالمات في كروت الفكة مازالت كما هي ولم تنخفض".

وأضاف رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الذي وافق على نسبة الزيادة في كروت الشحن الفكة.

وتابع: "شركات الاتصالات تحدثت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ عامين لرفع أسعار كروت الفكة والجهاز وافق هذا العام".

خبير الطاقة الدولي عن بدء الإنتاج من بئر "شمال الصفا": يوفر لمصر المليارات سنويًا

علق رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، على إعلان وزارة البترول بدء الإنتاج من بئر شمال الصفا بخليج السويس، قائلًا إن هذا الاكتشاف يعطي أملًا كبيرًا لمصر ويوفر لمصر الكثير من المليارات سنويًا التي كانت تنفق على استيراد الغاز الطبيعي.

وأضاف أبو العلا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الاثنين، إن الاكتشافات التي تحققت في حقول الغاز الطبيعي وكان آخرها حقل ظهر هو استعادة لمسيرة النجاح في هذا القطاع والذي وفر لمصر 3 مليار دولار سنويًا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن هذه الاكتشافات ساعدت على كبح جماح الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي ودخول الإنتاج وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي عام 2019 من الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الوزارة تريد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من باقي المشتقات البترولية وخاصة البنزين والسولار.

وأكد أن هذا الاكتشاف يعطي أملا كبيرا خاصة مع الرغبة في ترتيب حدودنا مع المملكة العربية السعودية، مستطردًا "وان شاء الله يتم الإعلان عن اكتشافات جديدة في الجانب المصري من البحر الأحمر حققنا اكتشافات كبيرة في الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية وهذا بفضل المتابعة الحثيثة من القيادة السياسية".