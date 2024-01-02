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BBC

أمطار في 8 محافظات.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس اليوم

10:01 ص الثلاثاء 02 يناير 2024

طقس

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كتب- مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل وتوقعات النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة لليوم الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة، خلال نشرة الطقس الرسمية، أنه من المتوقع سقوط أمطار بنسبة حدوث ما بين 50% و٦٠%..

وأشارت الهيئة إلى أن مناطق الأمطار تشمل ٨ محافظات هي الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء.

وذكرت أنه من المتوقع أيضا أن تمتد الأمطار بدرجة خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث ٤٠% على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على المناطق الساحلية.

وحذرت الهيئة من وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من الطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تصل إلى حد الضباب.

أمطار رياح شبورة الأرصاد الجوية أمطار في 8 محافظات النشرة الجوية

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