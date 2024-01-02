برلماني: موقع مصر الاستراتيجي يعزز مشروعات "بريكس" لتحقيق التعاون الاقتصادي

كتب- سامح سيد:

اعتبر النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، انضمام مصر بشكل رسمي لمجموعة البريكس تثبت أن الدولة تنتهج سياسة معتدلة في التعاون مع التكتلات الدولية علي اختلافها، لافتا إلى أن القرار له فوائد وعوائد إيجابية متبادلة للطرفين وستظهر نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: البريكس تكتل اقتصادي أما فيما يتعلق باحتمال تحوله إلى تكتل جيوسياسي فهذا ما تفرضه إرادة التكتلات الدولية وقد يصل التكتل إلى درجة الوحدة فيما بعد إذا ظهر له عملة موحدة مادية أو رقمية، وفي كل الأحوال المنافع والعوائد مباشرة للطرفين والتكامل أفضل للجميع.

وأوضح أن نسبة مساهمة مجموعة البريكس تصل إلى 25٪ في الاقتصاد العالمي وترتفع النسبة لتتخطى حوالي 40٪ بعد انضمام الست دول الجديدة ومنها مصر، و هذا يدعم قوة بركس عالميا كتكتل منافس ومؤثر مستقبلا.

وأشار إلى أن انضمام مصر للبريكس هو تجسيد للعلاقات الوطيدة من الدول الأعضاء بمصر والمصالح المتبادلة بينهم خلال الثماني سنوات الماضية فضلا عن إعلاء مصر لقضايا الجنوب في المحافل الدولية ذات الصلة، لافتا إلى أن موقع مصر الاستراتيجي والمشروعات القومية التي دشنتها في مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الموانئ البحرية يعزز مشروعات التكتل الرامية لتحقيق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

وأكد أن مصر انتهجت برنامجا اقتصاديا منذ ٢٠١٦ لتحقيق الإصلاحات المالية والنقدية فضلا عن القوانين والإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية، مما أهل مصر أن تكون من الاقتصادات الواعدة وذات المكانة الاقتصادية المقدرة في المحافل والتجمعات الاقتصادية الدولية .