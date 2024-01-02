خبير اقتصادي: لن ترتفع أسعار الذهب في 2024 إلا في هذه الحالة



كتب- مصراوي:

حدد أحمد عبد المعطي، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، أبرز توقعات سوق الذهب عالميًا، مشيرًا إلى أنه يوجد تضاربا كبيرا في توقعات الذهب عالميًا، وهناك عدم وضوح رؤية عالمية، والمؤسسات تتحدث عن تباين توقعاته.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أرقام وأسواق" الذي تقدمه الإعلامية رينال عويضة، أن المؤسسات العالمية العام الماضي وضعت أعلى تسعير رسمي للذهب، أن يصل لـ 2175 دولار عالميًا، واليوم نتحدث عن 2060 عالميًا، وبالتالي وليس لن يكون هناك ارتفاع للذهب في 2024 إلا حال وجود توترات جيوسياسية أعلى مما هو عليه الوضع الآن، وفي حالة الحروب التجارية بين أمريكا والصين.

وأشار إلى أن أسعار الذهب مرتبطة بالأسهم الأمريكية، موضحًا أنه إذا ارتفعت الأسهم الأمريكية فهذا يعني أن السيولة خرجت من البنوك بسبب تخفيضات الفائدة، واتجهت إلى الأسهم الأمريكية وليس الذهب، والعكس صحيح، وإذا لم تتحرك الأسهم فهذا يعني ارتفاعًا بأسعار الذهب.

وفيما تعلق بالنفط، قال إن خام برينت سيتحرك ما بين 70 لـ 85 دولار للبريمل، ولكن لا يمكن توقع أن يصل سعر برميل النفط لأكثر من 100 دولار، لأن الولايات المتحدة الامريكية تشترى النفط من 72 لـ 77 دولار للبرميل ، حفاظًا على عدم الدخول في ركود جديد.



